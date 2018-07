Tiroteio deixa cinco mortos e causa pânico em Salvador

Um intenso tiroteio na Avenida Barros Reis, uma das mais movimentadas de Salvador (BA), deixou cinco mortos, causou um congestionamento de cerca de 15 quilômetros nas vias no entorno da Rótula do Abacaxi - confluência de três grandes avenidas da cidade - e levou pânico à população na tarde desta quinta-feira, 2. Segundo informações da polícia, o confronto começou por volta das 16 horas, quando policiais civis em diligência localizaram suspeitos de pertencer a uma quadrilha de roubo de veículos. Eles ocupavam um Siena prata, que, segundo a polícia, foi recentemente roubado e tinha placa adulterada. Ao notarem que estavam sendo seguidos, os assaltantes teriam começado a atirar contra o veículo policial. Os agentes reagiram. Os tiros causaram pânico nas pessoas que estavam no local. Houve correria e tumulto e alguns comerciantes fecharam os estabelecimentos. Três dos suspeitos foram atingidos no tiroteio e os dois outros deixaram o carro, tomando de assalto outro, um Escort que passava pelo local. Na perseguição, mais um suspeito foi ferido por tiros e morreu em seguida. O outro deixou o segundo carro, assaltou uma motocicleta e conseguiu fugir, mas acabou encurralado por outra equipe policial, nas proximidades do Estádio Manoel Barradas (Barradão), a cerca de quatro quilômetros do local do primeiro confronto. Ele também foi baleado, morrendo pouco depois. A polícia interditou toda a área da Rótula do Abacaxi por cerca de 30 minutos após o tiroteio, causando o congestionamento - que teve reflexo por toda a cidade. De acordo com a polícia, nenhum agente ficou ferido. Até a noite, o único morto identificado era Marcos Fagundes dos Santos, condenado por assalto, que cumpria pena em regime semi-aberto. Segundo a delegada Christiane Xavier, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, cinco pistolas foram apreendidas com os suspeitos. As armas e os carros usados no tiroteio foram encaminhados para perícia.