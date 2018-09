Tiroteio deixa cinco mortos na Baixada Fluminense

Cinco homens morreram após serem baleados na manhã desta sexta-feira, 23, durante um suposto tiroteio com policiais militares no Conjunto 22 de Abril, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, policiais do 15º Batalhão foram até o local para conferir uma denúncia de que traficantes estavam circulando armados. Ao chegar o conjunto, os PMs teriam sido recebidos a tiros e disparam contra o grupo. Os suspeitos ainda foram socorridos no Hospital Saracuruna, mas não resistiram aos ferimentos. Foram apreendidos um fuzil, uma escopeta, duas granadas, dois revolveres calibre 38, pequenas quantidades de cocaína e maconha e 18 frascos de lança-perfume. O caso foi encaminhado para a 62ª Delegacia de Polícia, de Imbariê.