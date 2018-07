Tiroteio deixa dois mortos e um ferido no Rio Dois homens morreram e outro ficou ferido após troca de tiros com policiais militares do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Irajá, no fim da noite de sábado, 25. O tiroteio ocorreu na Estrada do Quitungo, em Vista Alegre, na zona Norte do Rio.