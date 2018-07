Tiroteio deixa dois mortos em Vigário Geral, no Rio Dois homens foram mortos na manhã de hoje durante troca de tiros com policiais militares na favela de Vigário Geral, no Rio, de acordo com informações da Polícia Militar. Um helicóptero da polícia foi deslocado para o local com a missão de dar cobertura à operação. Segundo as primeiras informações, a favela de Vigário Geral havia sido invadida na noite de ontem por traficantes da favela Furquim Mendes. Contudo, a Polícia Militar não confirma se ocorreu mesmo a invasão de grupos rivais do tráfico.