Tiroteio deixa suspeito morto e PM ferido em Embu-SP O tenente do 25º Batalhão de Policiamento Militar Metropolitano (BPM-M) Rafael Paladino foi atingido ontem à noite por um tiro em um dos olhos ao abordar um suspeito que saiu ao portão de sua casa, no bairro Santa Rita, em Embu, na Grande São Paulo. No revide, Iralberto Medeiros da Silva também foi baleado e morreu no pronto-socorro municipal.