Tiroteio deixa um morto e nove feridos em Salvador

Um tiroteio no bairro periférico de Cosme de Farias, no início da tarde desta terça-feira, 13, deixou um morto e nove feridos e causou pânico na área em que ocorreu, conhecida como Fim de Linha, em Salvador. Segundo testemunhas, oito pessoas armadas, em dois carros - um Celta e um Gol -, chegaram ao local atirando, sem descer dos veículos. Em seguida, fugiram. Os tiros mataram o segurança José Ulisses dos Santos, de 42 anos. Segundo agentes da 6ª Delegacia, que investigam o caso, Santos tinha histórico de tráfico de drogas e seria rival dos comandantes do comércio de entorpecentes na região. Entre os feridos, há um idoso de 77 anos, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, e três mulheres. Eles passavam pelo local na hora do ataque e foram levados para o Hospital Geral do Estado, onde continuam internados.