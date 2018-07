Tiroteio deixa um morto e sete feridos em Betim

Ao menos oito pessoas foram baleadas na manhã deste domingo, 24, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, durante um tiroteio. Segundo informações da Polícia Militar, a troca de tiros, provavelmente entre criminosos, aconteceu no bairro Granja Verde, atingindo um adolescente de 16 anos, que morreu no local, e ferindo uma criança no braço. Outros dois adultos também foram baleados e levados para o Hospital Regional de Betim. De acordo com a PM, outra vítima foi levada para o Pronto Atendimento do Jardim Teresópolis. A PM não soube informar para quais hospitais os outros três feridos foram encaminhados. Os hospitais não deram informações sobre o estado de saúde das vítimas.