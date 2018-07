Tiroteio durante festa deixa quatro mortos no Paraná Um tiroteio dentro de um acampamento cigano no bairro São Jorge, em Paranavaí, a 550 quilômetros de Curitiba, deixou o saldo de quatro mortos, cinco feridos e outras sete pessoas detidas. A tragédia aconteceu na noite de ontem, durante uma festa que anunciaria um casamento no domingo. Conforme o relato de uma testemunha que participava da comemoração, um rapaz iniciou uma briga com outra pessoa que dançava com sua noiva e a discussão se alastrou. Segundo o cabo José Justino, do 8º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a polícia continua realizando as investigações para saber se há mais pessoas envolvidas. "Estamos ouvindo todos os que foram detidos, inclusive há um ferido que está no hospital, mas sob a guarda da polícia, para sabermos quem foram os responsáveis", disse. A PM foi chamada ao local após algumas pessoas da região relatarem a confusão. Ao chegar no local, os policiais encontraram algumas pessoas mortas e outras com as roupas manchadas de sangue. Hoje pela manhã a polícia ainda fazia uma varredura pelo local e apreendeu armas e munições, além de cinco veículos, a maioria com placas do interior paulista.