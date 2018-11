Tiroteio em bar deixa 1 morto e 3 feridos em Santo André Um roubo a um bar no Parque das Nações, em Santo André, no Grande ABC paulista, terminou com um bandido morto e três clientes feridos, entre eles um policial militar, que reagiu e trocou tiros com os criminosos. Os três feridos foram encaminhados ao pronto-socorro municipal da cidade, mas já estão fora de perigo.