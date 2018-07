Tiroteio em bloco carnavalesco fere quatro em Olinda Quatro foliões ficaram feridos na tarde de domingo, 22, após um tiroteio no bloco As Ratazanas, no bairro de Sapucaia, em Olinda, Pernambuco. De acordo com a polícia, Wellington Tavares de Sales foi atingido por um tiro nas costas. Já José Romero do Nascimento Agostinho, Jailton da Silva Santos e Carlos Henrique Mendes da Costa foram atingidos de raspão no abdome. Os quatro foram encaminhados ao Hospital da Restauração e já foram liberados.