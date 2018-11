Tiroteio em centro financeiro de Salvador deixa 1 morto

Carvalho andava com colegas de trabalho pela via quando dois homens deixavam uma agência bancária com R$ 14 mil. Eles foram rendidos por assaltantes, que roubaram a quantia. Só que, uma das vítimas era o policial militar Renato Gomes, que não estava uniformizado, e reagiu à abordagem, dando início a uma troca de tiros.

Carvalho foi atingido e morreu no local. Os assaltantes conseguiram fugir. O PM ficou ferido com um tiro na perna, mas passa bem.