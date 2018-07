Tiroteio em clube deixa um morto no Rio Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas na madrugada de hoje após um tiroteio em um clube de Bangu, no Rio, segundo informações da polícia. Uma facção criminosa, comandada pelo chefe do tráfico de drogas na favela da Coréia, estaria envolvida na tentativa de invasão do clube, informação ainda não confirmada pela polícia. Segundo a polícia, duas equipes da 34ª DP estão nas ruas, em busca dos suspeitos, e testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia. Ninguém foi preso.