Tiroteio em favela em Copacabana deixa 4 mortos Uma operação do 19º Batalhão de Polícia Militar para reprimir o tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio, terminou com quatro supostos traficantes mortos e um ferido em confrontos na parte alta da favela, na manhã de hoje. O tiroteio foi ouvido em pelo menos três bairros do Rio (Copacabana, Botafogo e Humaitá).