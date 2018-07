Tiroteio em lanchonete de BH termina em morte Uma suposta revanche contra um sargento da Polícia Militar mineira terminou com a morte de uma mulher ontem à noite em uma lanchonete do bairro São Bento, na região centro-sul de Belo Horizonte, uma das áreas mais valorizadas da capital mineira. Giuliana Miquilino, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu hoje de manhã. Segundo a Polícia Militar, o sargento Eder Luiz Penna estava de folga e também lanchava na loja de uma rede de fast-food quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles desceu e começou a atirar no policial. O sargento reagiu e também atirou em direção ao suspeito.