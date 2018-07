Tiroteio em posto de saúde mata 1 e fere 3 em Salvador Quatro ladrões e dois policiais militares trocaram tiros hoje no Posto de Saúde de São Caetano, bairro periférico de Salvador. De acordo com a Polícia Militar (PM), os criminosos chegaram em duas motos e, armados, ameaçaram os funcionários da unidade. Os policiais em serviço reagiram, dando início ao tiroteio. Ainda não se sabe qual era a intenção do grupo. Um dos ladrões, que portava uma identidade falsa, morreu no local. Um dos suspeitos e mais duas pessoas se feriram.