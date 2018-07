Tiroteio em presídio deixa 4 feridos em Porto Alegre O detento Michael dos Santos, de 21 anos, ficou gravemente ferido depois de trocar tiros hoje com agentes de segurança dentro do Presídio Central de Porto Alegre. Dois policiais militares também foram atingidos por balas, mas não correm risco de vida. Um deles levou um tiro no polegar e um no ombro. O segundo foi acertado numa coxa. Outro policial sofreu um hematoma no rosto.