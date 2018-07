Tiroteio em Salvador deixa 2 mortos e duas crianças feridas

Um tiroteio entre traficantes, ocorrido na noite de domingo, 17, na Rua da Felicidade, Bairro da Paz, periferia de Salvador, deixou dois homens mortos e duas crianças feridas, uma delas em estado grave. O pequeno Daniel, de 1 ano, recebeu um tiro na cabeça e está internado no Hospital Geral do Estado. A outra criança, Vanderson, de 8 anos, ferida de raspão no peito, já foi liberada pelos médicos. Veja também: Para governo baiano, chacinas são resultado de ação policial Conforme a polícia, um grupo de bandidos entrou na rua entrou atirando, em perseguição a Leonardo Rodrigues dos Santos, de 26 anos, uma das vítimas fatais. Na ocasião, as crianças brincavam de bola e Arnaldo da Purificação Santos Lima, de 24, também atingido na cabeça, estava sentado num muro, próximo da residência da mãe. Ele morreu no início da madrugada, no HGE. Leonardo, segundo informações da polícia, tinha antecedentes criminais. Os registros dão conta de assaltos a ônibus, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Ele tinha se mudado para o Bairro da Paz havia pouco tempo. Esse foi o segundo ataque de criminosos no Bairro da Paz em menos de um mês. No dia 19 de julho, quatro pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas em circunstâncias semelhantes. Cerca de dez homens passaram de carro atirando aleatoriamente contra moradores que estavam na rua.