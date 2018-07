Tiroteio em São Paulo fere suspeito e criança de 9 anos Uma troca de tiros entre policiais e um suspeito de roubo no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo, deixou uma menina de 9 anos ferida esta tarde. A bala atingiu de raspão a perna da criança. Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) investigavam um desmanche quando localizaram e prenderam o estudante Alexandre Silva Leite, de 19 anos. Ele é suspeito de disparar contra uma aposentada durante tentativa de roubo em agosto do ano passado.