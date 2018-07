Tiroteio em shopping deixa 1 morto e 2 feridos no Texas

WASHINGTON - Uma pessoa morreu no sábado, 18, e outras duas ficaram feridas em um tiroteio em um centro comercial na cidade de Odessa, no oeste do estado do Texas, segundo informou a imprensa local.

A polícia chegou ao Music City Mall após receber várias ligações alertando que haviam sido ouvidos disparos depois que um grupo de pessoas se negou a deixar um bar no centro comercial.

No estacionamento do local a polícia encontrou duas pessoas que tinham sido atingidas por tiros e uma outra tinha sido ferida e já levada para um hospital em um veículo particular.

As autoridades identificaram uma vítima fatal como Pablo Jiménez, de 23 anos, que morreu no hospital em consequência dos ferimentos causados pelos disparos.

Os outros dois feridos foram identificados como Jovanie Bernal e Jesús García.

O canal "CBS7" informou que a polícia deteve Baushlyon Richardson, de 24 anos, que se entregou de maneira voluntária às autoridades do Departamento de Polícia de Odessa.

Richardson foi acusado de assassinato em primeiro grau e de agressão com agravante.

As autoridades estão investigando as causas do crime.