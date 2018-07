Tiroteio em subúrbio do Rio deixa 1 morto e 2 feridos Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um tiroteio na noite de ontem em Bonsucesso, subúrbio do Rio de Janeiro. Policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar (Maré) faziam patrulhamento nas comunidades de Manguinhos e Jacarezinho, próximo ao conjunto de favelas da Maré, quando foram recebidos a tiros.