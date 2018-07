Tiroteio entre PMs e traficantes no RJ deixa 3 mortos

Moradores contaram que o embate começou quando os PMs, num veículo blindado da polícia (caveirão), entraram atirando por um dos principais acessos à favela. Já a PM informou que os policiais do batalhão da Tijuca, responsável pelo policiamento no bairro, estavam no morro para coibir assaltos comuns em dias de baile funk, e foram recebidos a tiros pelos traficantes.

Também no sábado, numa operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nos morros do Fallet, Prazeres e Fogueteiro, em Santa Teresa, no centro, um homem e um adolescente de 16 anos que seriam traficantes morreram, e três outros foram presos. Como forma de retaliação, um ônibus foi incendiado a mando de bandidos perto dali. Os PMs buscavam os criminosos que atiraram no cabo do Bope Ênio Roberto Santos Santiago, de 39 anos. Santiago foi baleado na manhã de sexta-feira, na Tijuca, ao tentar impedir um roubo de carro.