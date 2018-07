Tiroteio entre policiais e traficantes deixa 2 feridos no Rio Dois traficantes foram baleados em tiroteio com policiais militares na favela Furquim Mendes, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. Segundo informações do 16º Batalhão da Polícia Militar (Olaria), os policiais realizaram uma incursão na favela para investigar denúncias de que os traficantes estariam em conflito com outros criminosos da favela de Vigário Geral, também na zona norte do Rio. Além de balear dois traficantes, a polícia prendeu um terceiro e apreendeu um fuzil, uma pistola e entorpecentes. Os traficantes baleados, ainda não identificados, foram atendidos no Hospital Getúlio Vargas (HGV). O material apreendido foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia (Penha).