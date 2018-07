Tiroteio entre policiais termina com um morto em SP A falta de comunicação entre duas equipes de investigadores da Polícia Civil resultou, na noite de quarta-feira, 12, na morte de um deles durante um tiroteio entre os policiais no Terminal Rodoviário de Cargas Fernão Dias, localizado próximo à rodovia, na região do Parque Edu Chaves, na zona norte da capital paulista.