Tiroteio entre supostos traficantes mata 3 no Rio Três pessoas morreram na madrugada deste domingo, 25, durante um tiroteio entre supostos traficantes do Morro São João e do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o confronto, que durou cerca de 4 horas, começou depois que os supostos traficantes do Morro dos Macacos teriam tentado invadir o outro morro. As duas comunidades são vizinhas. Os corpos das vítimas foram encontrados no final desta manhã perto do Morro São João. Policiais militares de dois batalhões estão ao redor das duas comunidades à procura de outros corpos e para evitar novos tiroteios.