Tiroteio entre traficantes deixa seis mortos no Rio

Seis pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio entre traficantes no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Bandidos de uma facção rival, do Morro de São João, no Engenho Novo, bairro próximo, tentaram invadir a favela no início da manhã, daí o violento confronto. Um dos mortos foi uma mulher de 70 anos, identificada como Cleusa, que foi atingida na cabeça. Os feridos seriam jovens do Morro dos Macacos, vítimas de balas perdidas. Tentando escapar do morro, dois traficantes desceram à Rua São Francisco Xavier e roubaram dois automóveis. Foram perseguidos pela polícia e acabaram batendo num poste, mas conseguiram escapar. A polícia apreendeu uma pistola, um aparelho de rádio para comunicação e munição. Durante o tiroteio, granadas foram lançadas, o que apavorou os moradores da comunidade e dos bairros adjacentes. Quatro mortes ocorreram no Morro do Macacos. O tenente-coronel Ruy Loury, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que no início da tarde, mais dois corpos foram levados até a polícia, em um dos acessos ao Morro de São João, na rua Barão do Bom Retiro. "Foram os próprios moradores que trouxeram os corpos para nós", explicou. A polícia continua investigando o episódio.