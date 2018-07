Tiroteio fecha Linha Vermelha por 9 minutos no Rio A pista sentido centro da Linha Vermelha ficou fechada hoje de manhã por nove minutos em decorrência de um tiroteio entre policiais militares e criminosos do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), um carro do Batalhão da Maré passava pela via expressa quando foi atacado a tiros. Houve revide, mas ninguém se feriu. A polícia interditou a via para evitar que os motoristas fossem atingidos por balas perdidas. Mais tarde, um menor de 17 anos foi apreendido no Complexo da Maré por homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Com ele, a polícia apreendeu 50 pedras de crack, 140 trouxinhas de maconha, 100 sacolés de cocaína e 5 comprimidos de ecstasy. Levado para a Delegacia da Penha (22.ª DP), o menor foi conduzido em seguida à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O clima no conjunto de favelas da Maré é tenso desde ontem, quando traficantes da Nova Holanda invadiram três comunidades rivais, todas localizadas na região, para tomar os pontos-de-venda de drogas. O conflito deixou pelo menos dois mortos, oito feridos e dois policiais militares baleados. Com apoio do Bope, a PM reforçou a segurança no local. Com o confronto de ontem, aumentou para 12 o número de mortos em enfrentamentos entre traficantes e policiais nas favelas do Rio desde quinta-feira.