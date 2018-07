Tiroteio interrompe circulação de metrô no Rio Um tiroteio entre policiais militares e criminosos no Morro do Juramento, no subúrbio do Rio de Janeiro, interrompeu hoje de manhã nos dois sentidos, durante cerca de 20 minutos, a circulação dos trens da Linha 2 do metrô, entre as estações de Tomás Coelho e Vicente de Carvalho. Não há informações sobre feridos e mortos, de acordo com a Polícia Militar (PM). Segundo a assessoria do Metrô, os trens já voltaram a circular normalmente.