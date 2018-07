Tiroteio leva pânico ao maior shopping de Goiânia Tiros disparados durante uma tentativa de assalto a uma joalheria do Shopping Flamboyant, o maior de Goiânia, causaram pânico entre os frequentadores do local no início da tarde desta segunda-feira, 09. Três homens dispararam contra um segurança do shopping quando foram pegos arrombando a joalheria no piso 1.