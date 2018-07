Tiroteio mata camelô e fere estudante de faculdade

Dois camelôs teriam discutido em razão de um ponto de venda. Quando um dos envolvidos guardava seus objetos em um bar próximo, foi surpreendido pelo outro vendedor, que chegou atirando. Com o tiroteio, muitos alunos correram para dentro da faculdade e houve tumulto. Algumas pessoas teriam ficado feridas ao tentar pular as catracas do prédio.

O ambulante baleado foi levado para o pronto-socorro da Barra Funda, onde morreu. Uma estudante, baleada no braço, foi encaminhada para a Santa Casa. Até as 2h desta madrugada, o autor do disparo não havia sido detido.