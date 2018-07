Tiroteio mata dois supostos traficantes em morro do Rio

Dois supostos traficantes morreram no Morro do Cajueiro, em Madureira, subúrbio do Rio, após um tiroteio com policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda, na manhã desta sexta-feira, 22. De acordo com o batalhão, uma denúncia anônima indicava que havia homens armados na região. Policiais militares se deslocaram para o local, onde foram recebidos a tiros pelo grupo. Na troca de tiros, dois suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Carlos Chagas, também no subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas.