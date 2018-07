Tiroteio mata um policial e 2 suspeitos em favela no RJ O policial Alexandre Masson, da Delegacia de Combate às Drogas, e dois supostos traficantes morreram na manhã de hoje em tiroteio durante a megaoperação que as polícias Civil e Militar realizam nas favelas do Complexo do Alemão. A operação foi realizada para tentar encontrar o corpo do traficante Antonio Carlos de Jesus Ferreira, o "Tota", um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio. Até agora, foram encontrados quatro corpos carbonizados na favela Nova Brasília. A polícia suspeita que um dos corpos possa ser o de "Tota". Houve intensa troca de tiros na entrada do comboio policial na favela. O secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, dará entrevista ainda hoje para comentar a operação. A polícia ainda investiga se "Tota" teria mesmo sido morto ontem em luta entre traficantes no morro da Fazendinha, no complexo do Alemão.