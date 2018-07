Tiroteio na Brasil termina com PM e 2 suspeitos feridos Um tiroteio durante perseguição no entroncamento entre a rodovia Presidente Dutra e a Avenida Brasil, na zona norte do Rio, deixou um PM e dois suspeitos feridos no fim da noite de segunda, 19. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 41º Batalhão, em Irajá, suspeitaram da ação de seis homens que estavam em um Voyage e não obedeceram a ordem para parar, dando início à perseguição e à troca de tiros. O tiroteio se prolongou até o bairro de Irajá, onde os criminosos teriam buscado se refugiar em um conjunto habitacional.