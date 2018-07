Tiroteio na Rocinha deixa três mortos e um ferido

RIO DE JANEIRO - Três homens morreram e um ficou ferido em um tiroteio na Rocinha, zona sul da cidade, na madrugada desta segunda-feira, 19. A Polícia Militar informou que não houve operação na favela e que a troca de tiros ocorreu entre criminosos. Agentes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) reforçam o policiamento no local.

O tiroteio ocorreu numa região conhecida como Campina da Macega, no alto da favela. Segundo a polícia, os três homens mortos eram traficantes. O ferido foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é considerado estável.

Próximo ao local em que houve o confronto, a polícia encontrou uma casa arrombada. O local servia de abrigo para taficantes. No imóvel havia cinco pistolas municiadas, três granadas, e munição. O material apreendido foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon). A Delegacia de Homicídios (DH) investiga o caso.