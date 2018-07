Tiroteio na zona norte do Rio termina com dois feridos Dois homens ficaram feridos depois de troca de tiros com policiais militares do 16º Batalhão (Olaria, zona norte). Segundo a assessoria da PM, os agentes faziam patrulhamento perto do Cemitério de Irajá quando encontraram quatro homens dentro de um carro que passava na Avenida Meriti, em Cordovil, zona norte.