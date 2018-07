Tiroteio termina com 3 mortos na zona leste de SP

Três homens foram mortos ontem por policiais militares numa troca de tiros na zona leste da capital paulista. Segundo a PM, um grupo de cinco homens em um carro resolveu fugir quando foram abordados pelos agentes. A perseguição terminou apenas quando os suspeitos tentaram ultrapassar um caminhão e colidiram contra outro, que vinha em sentido contrário. O grupo então abandonou o veículo, segundo os policiais, atirando contra a viatura. No revide, os policiais atingiram David de Souza Silva, Marcelo Rodrigues de Souza e João Batista Júnior, que mesmo encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus, não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros dois fugiram. O caso foi registrado no 55º Distrito Policial (DP).