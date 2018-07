Tiroteio termina com bandido e motorista mortos no RJ Um tiroteio entre dois assaltantes e policiais militares, na noite de quarta-feira, 22, na região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com duas mortes. As vítimas são um dos bandidos e um motorista que circulava pelo local, vítima de bala perdida. O tiroteio ocorreu na Avenida Presidente Kennedy. Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando flagraram a dupla assaltando motoristas e pedestres. Ao perceber a aproximação dos PMs, os criminosos atiraram, iniciando a troca de tiros.