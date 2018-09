Tiroteio termina com um morto em São Gonçalo, no RJ Uma pessoa morreu ao ser atingida por uma bala perdida na madrugada desta sexta-feira, durante um tiroteio entre policiais e suspeitos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens sequestraram um casal em Piratininga, em Niterói, por volta das 23h50. As vítimas estavam em um carro quando foram rendidas.