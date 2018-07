Título de persona non grata é mantido pela São Francisco A Congregação da Faculdade de Direito da USP negou ontem recurso e manteve o título de persona non grata conferido ao reitor João Grandino Rodas. Por 24 votos a 17, professores, alunos e funcionários do órgão colegiado rejeitaram o pedido de reconsideração feito por Rodas em outubro.