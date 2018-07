Título era 'muito esperado', diz madrinha do Salgueiro A madrinha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro, Viviane Araújo, foi muito aplaudida ao chegar à quadra da escola hoje à tarde, no Rio de Janeiro. Ela posou com o troféu do nono título vencido pela agremiação na sacada da tribuna do local. "Nunca senti isso o que estou sentindo agora. O Salgueiro precisa ser respeitado. Era um título muito esperado", disse Viviane. Sobre sua escolha como destaque entre as madrinhas, declarou: "Eu faço o que é melhor para a bateria, penso primeira nela, depois em mim. Estou aqui só para somar." Com o anúncio da vitória no Grupo Especial, a diretoria da escola mandou dobrar a quantidade de cerveja encomendada. Eram 3 mil caixas, que chegaram a 6 mil. A agremiação do Andaraí liderou de ponta a ponta, em uma apuração sem surpresas, e terminou com um ponto à frente da vice Beija-Flor. A escola de Nilópolis cantou a história do banho e obteve 398 pontos. O Império Serrano foi, novamente, rebaixado do Grupo Especial, desta vez, com 390,7 pontos - 8,3 a menos que a escola campeã.