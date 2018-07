Títulos de terra de empresário sueco serão cancelados As Superintendências dos Institutos Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Amazonas vão cancelar a autorização para explorar madeira e os títulos de terra da empresa Gethal, proprietária das áreas atribuídas ao empresário sueco-britânico Johan Eliasch. A ação é uma resposta do governo brasileiro à polêmica sobre a posse de áreas por estrangeiros na região. O superintendente do Ibama no Estado, Henrique dos Santos Pereira, pediu hoje à Divisão Técnica do órgão que cancele os planos de manejo da Gethal, uma vez que a empresa não cumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2005, o que causou as infrações que somam cerca de R$ 381 milhões de reais em multas e outras sanções, além de embargo federal nas áreas da companhia. "Pedimos que a empresa apresentasse os documentos de registro do imóvel, o que não ocorreu. Em consulta ao Incra, recebemos a resposta de que os certificados estavam inibidos, quer dizer, não seriam renovados. Frente a isso, somos obrigados a revogar as autorizações", afirmou. A principal multa refere-se à extração, transporte e comércio de 699,81 metros cúbicos de madeira em desacordo com a legislação vigente. Esse volume equivale a cerca de 230 mil árvores da floresta na região de Manicoré (AM). "Mais do que uma exigência do Ibama, é da legislação brasileira", disse Pereira. Na iminência das irregularidades cometidas pela Gethal, a superintendência do Incra no Amazonas pôs embargo às áreas da empresa, que detinha 57 propriedades, que somam 121,2 mil hectares, segundo levantamento em cartórios realizado pelo instituto. O próximo passo do Ibama para fiscalizar a Gethal é realizar uma vistoria pós-exploratória na área, quando se espera apreender 5 mil metros cúbicos de madeira explorada ilegalmente e não comercializada.