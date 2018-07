'Tive sintomas após 8 anos' "Entrei no Consócio Rodoviário Intermunicipal (Crisa) em 1970 e tinha 36 anos quando ocorreu o acidente em Goiânia. Como funcionário do Estado, fui um dos que trabalharam por quatro meses na remoção dos rejeitos no ferro-velho e na rua onde foi desmontado o aparelho com o césio-137. A remuneração era boa: recebíamos o equivalente a quatro ou cinco diárias por dia trabalhado, e eu dirigia um dos caminhões que levavam os contêineres para o depósito em Abadia de Goiás. Não éramos monitorados na época.