'Tivemos entressafra no ano passado'

Em 2007, a incorporadora JHSF deixou de ser uma sigla desconhecida para virar sinônimo de luxo no Brasil. Foi o ano em que a companhia abriu seu capital na Bolsa de Valores e lançou o ambicioso projeto do Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. No ano passado, ficou um pouco mais longe dos holofotes. Pelo menos no mercado de capitais. Os executivos da JHSF - e de outras incorporadoras com ações de baixa liquidez - receberam menos convites para participar de eventos de investidores estrangeiros e analistas deixaram de acompanhar seu desempenho na Bolsa. O lucro, comparado ao ano anterior, teve queda de quase 90% até setembro. "Foi um ano de entressafra, mas 2010 vai ser forte", diz José Auriemo Neto, 33 anos, presidente da JHSF.

Enquanto as concorrentes tentam faturar com o programa Minha Casa, Minha Vida, que vai beneficiar principalmente as classes mais baixas, a JHSF desistiu de seguir a onda e vai manter seu foco na alta renda. A seguir, os principais trechos da entrevista.

No mercado, o foco da JHSF em empreendimentos de luxo é visto como um negócio limitado. O senhor enxerga esse limite?

Sim, esse mercado tem um tamanho. Faz parte da nossa atividade entender até onde podemos ir. Mas se por um lado o mercado de alta renda é menor, por outro o número de empresas também é. Nosso foco em alto padrão é acertado porque as outras incorporadoras estão investindo em média e baixa rendas e isso aumenta nossa possibilidade de poder investir num padrão mais alto. Quando se analisam os números, fica claro que o Brasil é um país em franco crescimento, sobretudo na área imobiliária. O crédito, por exemplo, ainda é muito baixo. Quando se fala em tamanho de mercado, se é grande ou pequeno, posso dizer com certeza que nossa limitação não está aí, mas em outros fatores, como a necessidade de um material especializado. Construir para a alta renda é quase um artesanato. Por isso preferimos uma quantidade menor de projetos maiores.

Mas não é um risco concentrar os investimentos em poucos e grandes projetos?

Todo negócio, especialmente os imobiliários, pode ser associado a um risco. Para atenuá-los, olhamos esses projetos independentemente, de maneira que sejam viáveis de forma autônoma - o shopping, os escritórios, os residenciais. Assim podemos desenvolvê-los mais rapidamente ou mais lentamente de acordo com o mercado. Outro fator: temos uma empresa menos alavancada do que a média do mercado e áreas destinadas à renda, com shoppings e escritórios, que trazem solidez ao portfólio.

A estratégia é continuar nos shoppings?

Temos três shoppings em construção (São Paulo, Salvador e Manaus) além da expansão do Cidade Jardim com mais 70 lojas. A estratégia é continuar no mercado. Daremos preferência maior aos shoppings de alta renda e projetos de larga escala.

Nesse contexto, como fica o shopping Metrô Tucuruvi, que está em andamento e é voltado para um público classe média?

O Metrô é um diferencial importante, mas possivelmente não manteremos esse shopping em carteira porque queremos continuar voltados para a alta renda.

Em 2008, a JHSF comprou a Developer, uma incorporadora com foco na baixa renda. Onde ela entra na proposta de vocês?

A Developer acabou virando um investimento financeiro e não temos plano de aumentar o investimento nesse segmento. Estamos fazendo parcerias com outras incorporadoras e esses terrenos vão voltar com valor compatível ao que foi investido.

Foi difícil optar por se manter nesse segmento, enquanto a maioria dos concorrentes se beneficia do Minha Casa Minha Vida?

Nosso negócio não é um vetor contrário. Pode não estar sendo beneficiado diretamente pelo programa, mas também é impulsionado por ele. Digo isso porque o Minha Casa, Minha Vida beneficia toda a cadeia da construção. Ele é mais direto na baixa renda, mas puxa todo mundo. A explicação por termos focado na alta renda está no fato de sermos mais competitivos nesse segmento. Essa não é uma decisão minha, mas o resultado de 35 anos de experiência no mercado, com uma expertise de desenvolver produtos diferenciados.

Em 2007, a JHSF comprou o terreno do Café Photo, uma casa de shows que era ponto de encontro de executivos e garotas de programa, mas tiveram problemas para iniciar a obra. O que aconteceu? Compramos o terreno, pagamos e os proprietários pediram um prazo de seis meses para sair. Eles já tinham um novo ponto, mas, quando chegou o dia de mudar, pediram mais três meses porque o espaço não tinha ficado pronto. O problema é que eles não saíram e já tínhamos vendido R$ 100 milhões nos dois prédios que projetamos no terreno. Acabamos entrando com uma ação na Justiça de reintegração de posse. Inicialmente, a juíza negou, nem entendemos o porquê. Só no início de fevereiro, depois de um ano, conseguimos iniciar as obras.

Se o Cafe Photo não tira mais o seu sono, o que tira agora: a construtora Matec, com quem a JHSF já teve problema?

A Matec me deu trabalho. Mas não estamos mais com ela em nenhum lugar. Eles não foram profissionais, mas prefiro não falar sobre isso.

O lucro líquido da JHSF caiu bastante no ano passado. O de algumas concorrentes, como Cyrela e Rossi, ao contrário, aumentou. O que explica essa queda?

A receita de um projeto só acontece quando estamos com a obra em ritmo forte. Como as empresas em geral têm muitos projetos pequenos, acabam tendo linearidade na apropriação de receitas. No nosso caso, a receita fica forte quando o projeto está no meio ou no final. No ano passado tivemos uma entressafra, mas 2010 vai ser forte.

Não seria melhor ter safra todo ano?

O mercado gostaria, com certeza. Mas temos projetos que já geraram caixa e ainda não geraram lucro.

Mesmo com esse perfil, vale a pena estar na Bolsa?

Existem muitas empresas no mercado e os investidores terão de encontrar aquela que tenha o perfil mais adequado ao investimento que procuram. A nossa não é uma empresa que dá retorno a curto prazo. Nossos projetos dão retorno muito bom quando vistos num espectro de tempo um pouco maior. Nesse sentido somos até uma empresa menos atrativa, porque o retorno que ele tem é menor do que o que consegue numa empresa muito alavancada e de giro muito rápido.

O sr. continua trabalhando muito?

Chego às 8 horas da manhã na sede e saio por volta das 20 horas. Acabo vendo meus filhos muito pouco. Isso por um lado é ruim, mas por outro acho que é importante, para que eles vejam e aprendam que é preciso trabalhar.

Quem é:

José Auriemo Neto

Assumiu o comando da empresa do pai aos 27 anos. Começou a trabalhar na JHSF aos 14 e criou o primeiro estacionamento da construtora aos 17.

Abandonou o curso de engenharia civil no quarto ano, a contragosto da família.

É paulistano, casado e pai de três filhos. Tem 33 anos