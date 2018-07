Tivit levanta R$ 660 milhões em abertura de capital

A segunda abertura de capital do ano no Brasil teve um resultado abaixo do que se esperava. A Tivit, empresa de terceirização de serviços de tecnologia que tem como principal acionista o Grupo Votorantim, captou R$ 660,7 milhões na sua oferta inicial de ações (IPO), na sigla em inglês. O preço da ação ficou definido em R$ 15, abaixo da faixa indicativa que havia sido estabelecida anteriormente, que variava entre R$ 16,50 a R$ 20,50.

Na operação, foram registradas 44,050 milhões de ações. A oferta previa, inicialmente, a colocação de 38,304 milhões de ações - sem considerar o exercício dos lotes adicional (mais 20% sobre o inicial) e suplementar (mais 15%). O registro de papéis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostra que foram vendidos o lote inicial e o suplementar. A operação é secundária, ou seja, os recursos captados vão para a bolso dos sócios que venderam suas ações na oferta, entre os quais, além da Votorantim, estão o fundo de private equity do Pátria Investimentos e Luiz Mattar, atual presidente da companhia.

Essa foi a terceira tentativa da companhia de abrir seu capital. A primeira, iniciada no final de 2007, foi abortada em abril do ano passado, com a piora do cenário internacional. O plano foi retomado logo em seguida e foi novamente interrompido quando o banco Lehman Brothers quebrou, no ano passado, e a crise se intensificou. Outras empresas desistiram de ofertas de ações na mesma época.

O IPO da Tivit é apenas o segundo do ano. Até então, a única oferta inicial havia sido a da processadora de cartões Visanet, em junho, que movimentou R$ 8,4 bilhões - e foi o maior do mundo no primeiro semestre. No total, dez empresas captaram recursos com emissões de ações neste ano, incluindo Tivit e a empresa de shoppings Multiplan, cujo preço também foi definido hoje (ver ao lado). Três operações de captação na Bolsa, entre emissões (Rossi e Gol) e abertura de capital (Santander), estão em andamento, e outras nove a caminho.

Oriunda da fusão entre a Optiglobe e a Telefutura, em julho de 2007, a Tivit tem filiais em 15 países, incluindo Alemanha, EUA, China e Austrália. Em maio, adquiriu a Open Concept, que atua no desenvolvimento, análise, implementação e manutenção de sistemas transacionais para bancos e cartões de crédito. A empresa registrou no primeiro semestre uma receita líquida de R$ 452,2 milhões, com um lucro líquido de R$ 21,7 milhões.