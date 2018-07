TJ abre processo contra promotor que atropelou 3 em SP

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou na quarta-feira, 18, denúncia do Ministério Público e decidiu processar o promotor de Justiça Wagner Juarez Grossi por triplo homicídio culposo (sem intenção de matar). Grossi é acusado de atropelar e causar a morte de três pessoas em 7 de outubro de 2007, quando dirigia, embriagado, pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba, a 540 km de São Paulo. Os desembargadores aceitaram a tese apresentada pelo então procurador-geral de Justiça, Rodrigo Pinho, e acompanharam o voto do relator Debatin Cardoso, para quem a denúncia foi ''inquestionável''. A tese de Pinho foi sustentada em laudos periciais que constataram que o promotor dirigia embriagado, estava em alta velocidade e na contramão, quando bateu com sua caminhonete na motocicleta dirigida pelo metalúrgico Alessandro da Silva Santos, 27 anos. Além de Santos, estavam na moto sua namorada Alessandra Alves, de 26, e o filho dela, Adriel Rian Alves, de 7 anos. O choque causou a morte dos três na hora. Procurado hoje, o promotor não quis comentar o assunto. Seus advogados também não deram retorno. A assessoria do TJ disse não poder fornecer informações sobre o julgamento, porque o caso tramita em segredo de Justiça.