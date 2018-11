TJ autoriza jovem chamado Elvis a tirar Presley do nome Um brasileiro chamado Elvis obteve na Justiça o direito de excluir o Presley do seu nome. A autorização foi dada no mês passado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. O rapaz alegou que sofria constrangimento desde a infância. As brincadeiras aumentaram com o passar do tempo, fazendo-o ter vergonha de falar Presley. "Fui renovar a carteira de habilitação e as pessoas ficaram rindo do nome do declarante", segundo a decisão. O objetivo do pai do rapaz era homenagear o ídolo do rock, de quem era fã.