TJ condena dupla que matou coordenador do AfroReggae O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou hoje dois acusados de matar Evandro João da Silva, coordenador do grupo AfroReggae, no centro da cidade, em outubro de 2009. A juíza Simone de Faria Ferraz, em exercício na 16ª Vara Criminal, condenou Rui Mário Maurício de Macedo a 24 anos de prisão. Da pena total, 21 anos e seis meses são relativos à condenação pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), em regime fechado, um ano de reclusão devido às circunstâncias agravantes por motivo torpe e concurso de pessoas, e um ano e meio pelo crime de receptação.