TJ da Bahia interdita duas delegacias com superlotação O Tribunal de Justiça (TJ) da Bahia interditou nesta semana duas delegacias de Salvador por superlotação carcerária. Nesta quarta-feira, a decisão da juíza da 2.ª Vara de Execuções Penais, Andremara dos Santos, de interditar a 1.ª Delegacia Territorial, em Barris, região central da capital baiana, foi publicada do "Diário da Justiça" do Estado. Já na segunda-feira, 3, Andremara tinha ordenado a intervenção da 5.ª Delegacia, em Periperi, zona periférica da capital.