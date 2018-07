TJ-DF determina que policiais voltem ao trabalho A Justiça do Distrito Federal (DF) determinou hoje que 70% dos policiais civis grevistas voltem ao trabalho. A categoria decidiu pela paralisação no dia 27 de outubro. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do DF, o governo não cumpriu o acordo proposto em abril deste ano. Entre os itens estão o aumento do efetivo policial, plano de saúde subsidiado, recomposição das perdas inflacionárias em 13%, entre outros.