TJ-DF nega habeas a filha de ex-ministro assassinado O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) negou hoje o pedido de habeas corpus para a advogada Adriana Villela, suspeita de obstruir as investigações para esclarecer o assassinato do próprio pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela. A decisão é do relator do processo, o desembargador Romão Cícero de Oliveira, da 2ª Turma Criminal.