TJ-DF nega habeas corpus a suspeito de matar aluna

No último dia 4, a Justiça negou o pedido de revogação de prisão do professor. Rodrigues e Suênia mantiveram um relacionamento amoroso enquanto ela estava separada do marido. Suênia foi morta no dia 30 de setembro.

Rendrik disse à polícia que estava inconformado com o fim do relacionamento, pois Suênia havia reatado com o marido. O professor esperou a vítima sair da faculdade e a matou com tiros na cabeça e no tórax. Após o crime, Rodrigues circulou com o corpo da vítima no carro por algumas horas e se entregou.